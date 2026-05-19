Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken/ Fahrradfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Montag (18.05.26) gegen 18.20 Uhr an der Stever zusammengestoßen. Ein neunjähriger Junge aus Senden befuhr einen Fußgänger-/ Fahrradweg in Richtung Stever. Gleichzeitig war eine 40-Jährige aus Münster auf einem Fußgänger-/ Fahrradweg entlang der Stever unterwegs. An einer Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden. Die verletzte Frau aus Münster kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Neunjährige konnte nach einer Behandlung vor Ort nach Hause.

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