Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Im Südfeld/Einbruch in Kfz-Werkstatt

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Im Südfeld in Senden ein. Im Zeitraum von Dienstag (19.05.), 18:15 Uhr bis Mittwoch (20.05.), 06:30 Uhr brachen sie ein Hallentor auf und gelangten so in die Werkstatt sowie angrenzende Büroräume. Hier entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel und versuchten, auch das dazugehörige Auto zu stehlen. Dabei scheiterten sie jedoch, das Auto blieb am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-793711 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

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