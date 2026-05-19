Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474, Dülmener Straße/Lkw fährt auf und flüchtet

Coesfeld (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (19.05.) gegen 07:15 Uhr auf der B474 in Höhe der Einmündung Dülmener Straße in Coesfeld. Ein 49-jähriger Mann aus Drensteinfurt wartete mit seiner grauen Mercedes A-Klasse bei Rot an der Ampel in Fahrtrichtung Coesfeld. Ein Lkw fuhr auf das wartende Auto auf und beschädigte es. Anschließend fuhr der Fahrer des Lkw weiter in Richtung Coesfeld, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenaussagen zufolge war der betreffende Lkw schwarz-silber mit Kennzeichen aus Münster. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

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