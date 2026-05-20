Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen/Große Kontrollaktion des Personen- und Güterverkehrs

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Coesfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld führte am heutigen Tag gemeinsam mit Kooperationspartnern eine groß angelegte Verkehrskontrolle im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs an der B67 in Dülmen-Merfeld durch.

Hintergrund der gemeinsamen Kontrolle ist die verkehrsgeographische Lage des Kreises Coesfeld mit den Verkehrsachsen in Richtung Ruhrgebiet und den Niederlanden.

Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr, darunter Lenk- und Ruhezeiten, die technische Sicherheit der Fahrzeuge sowie die ordnungsgemäße Ladungssicherung.

Die Kontrollen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit mehreren Behörden. Beteiligt waren neben der Kreispolizeibehörde Coesfeld auch Einsatzkräfte der Politie Winterswijk, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) sowie des Zolls.

Ziel der gemeinsamen Kontrollaktion war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu stärken, Verstöße konsequent zu ahnden und das Bewusstsein für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im gewerblichen Verkehr zu schärfen.

Insgesamt kontrollierten die beteiligten Behörden bei der Aktion 195 Fahrzeuge. Durch das BALM wurden 103 Lkw überprüft, dabei stellten die Beamten zwei Mautverstöße, zwei Überladungen sowie einen Verstoß gegen Ladungssicherungsvorschriften fest. Der Zoll entnahm 15 Dieselproben, deren Analyse auf die Verwendung unversteuerter Ersatzkraftstoffe noch aussteht. Der Verkehrsdienst der sowie Zivilkräfte der Polizei Coesfeld kontrollierten gemeinsam mit den niederländischen Kollegegen 77 Lkw. Dabei stellten sie sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz fest, die Bußgelder hierfür belaufen sich auf insgesamt 31.000EUR. Zwei Fahrer erhielten Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung oder anderer Verstöße. Zudem wurden wurden 17 Verwarngelder sowie von ausländischen Verkehrsteilnehmern fünf Sicherheitsleistungen erhoben.

"Wir haben zahlreiche wirklich sicherheitsrelevante Verstöße festgestellt und geahndet - wir hoffen, durch derartige Kontrollen die Unternehmer und Fahrer für die Gefahren und damit auch die Sinnhaftigkeit der Einhaltung entsprechender Vorschriften sensibilisieren zu können", bilanzierte Einsatzleiter Rolf Gehring den Einsatz.

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