POL-COE: Coesfeld, Kapuzinerstraße/ Blauer Mercedes C250 beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein polizeibekannter 40-jähriger Ladendieb ohne festen Wohnsitz hat am Donnerstag (21.05.26) Zeugen geschubst, gebissen und geschlagen. Gegen 15.05 Uhr entwendete der Mann Lebensmittel aus dem Netto. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an und hielt den 40-Jährigen fest. Der Tatverdächtige versuchte sich loszureißen und zu fliehen, indem er sie schubste. Passanten eilten der Mitarbeiterin zu Hilfe. Der ...

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