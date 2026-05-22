POL-COE: Coesfeld, Kapuzinerstraße/ Blauer Mercedes C250 beschädigt
Coesfeld (ots)
An der Kapuzinerstraße hat ein unbekannter Autofahrer einen blauen Mercedes C250 beschädigt. Zwischen 14 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 16.30 Uhr am Donnerstag (21.05.26) stand das Auto auf einem der Schotterparkplätze. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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