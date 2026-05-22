POL-COE: Dülmen, Merfeld, Dechant-Wieling-Straße/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Dechant-Wieling-Straße in Merfeld das linke Ausstellfenster eines blauen Skoda Fabia aufgebrochen. Zwischen 15 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 13.30 Uhr am Donnerstag (21.05.26) liegt die Tatzeit. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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