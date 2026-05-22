POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Einbruch in Gartenlaube
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Schapdettener Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 8 Uhr am Donnerstag (21.05.26) brachen die Täter die Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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