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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Einbruch in Gartenlaube

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Schapdettener Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 8 Uhr am Donnerstag (21.05.26) brachen die Täter die Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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