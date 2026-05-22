POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Einbruch in Gartenlaube

Coesfeld (ots) - Für eine 24-jährige Autofahrerin aus Nordkirchen endete die Fahrt am Donnerstag (21.05.26) an der Ermener Straße. Gegen 19.55 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei der Fahrerin glasige Augen und verkleinerte Pupillen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Sie gab an, am ...

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