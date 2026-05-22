Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ermener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Für eine 24-jährige Autofahrerin aus Nordkirchen endete die Fahrt am Donnerstag (21.05.26) an der Ermener Straße. Gegen 19.55 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei der Fahrerin glasige Augen und verkleinerte Pupillen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Sie gab an, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Nordkirchenerin musste mit zur Wache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Zudem erhoben die Beamten ein Verwarngeld gegen den Beifahrer der 24-Jährigen.

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