PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Tatverdächtiger flüchtet versehentlich zu Polizeibeamtem ins Auto

Coesfeld (ots)

Während sich ein Polizeibeamter am Donnerstag Abend in seiner Freizeit mit seinem Privatauto an einer Tankstelle befand, stieg unvermittelt ein Fremder Mann auf den Beifahrersitz des Autos. Der Mann, der augenscheinlich von einem weiteren Mann verfolgt wurde, war sichtlich aufgebracht und bat den Beamten gegen 20:30 Uhr, los zu fahren. Dieser erfüllte den überraschenden Wunsch jedoch nicht.

Stattdessen stellte er nach und nach fest, dass der Verfolgte an seiner eigenen Situation nicht ganz unschuldig war: Bereits einige Stunden zuvor hatten Polizeibeamte den Dortmunder an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Billerbeck angetroffen. Dieser darf er sich jedoch aufgrund einer gerichtlichen Verfügung nicht nähern. Die Beamten hatten daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und dem Mann angekündigt, ihn notfalls in Polizeigewahrsam zu nehmen, wenn er sich an das Annäherungsverbot weiterhin nicht halte.

Später sah ein Bekannter der Geschädigten den Dortmunder dennoch erneut vor dem Haus und nahm die Verfolgung auf - bis der Beschuldigte schließlich zu dem Polizeibeamten ins Auto sprang.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm den 32-jährigen Deutschen schließlich wie angekündigt in Gewahrsam und brachte ihn zur Wache nach Dülmen. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, versuchte zu flüchten und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 10:26

    POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Einbruch in Gartenlaube

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Schapdettener Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 8 Uhr am Donnerstag (21.05.26) brachen die Täter die Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 10:22

    POL-COE: Nordkirchen, Ermener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Für eine 24-jährige Autofahrerin aus Nordkirchen endete die Fahrt am Donnerstag (21.05.26) an der Ermener Straße. Gegen 19.55 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung sie, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei der Fahrerin glasige Augen und verkleinerte Pupillen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Sie gab an, am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren