Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Tatverdächtiger flüchtet versehentlich zu Polizeibeamtem ins Auto

Coesfeld (ots)

Während sich ein Polizeibeamter am Donnerstag Abend in seiner Freizeit mit seinem Privatauto an einer Tankstelle befand, stieg unvermittelt ein Fremder Mann auf den Beifahrersitz des Autos. Der Mann, der augenscheinlich von einem weiteren Mann verfolgt wurde, war sichtlich aufgebracht und bat den Beamten gegen 20:30 Uhr, los zu fahren. Dieser erfüllte den überraschenden Wunsch jedoch nicht.

Stattdessen stellte er nach und nach fest, dass der Verfolgte an seiner eigenen Situation nicht ganz unschuldig war: Bereits einige Stunden zuvor hatten Polizeibeamte den Dortmunder an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Billerbeck angetroffen. Dieser darf er sich jedoch aufgrund einer gerichtlichen Verfügung nicht nähern. Die Beamten hatten daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und dem Mann angekündigt, ihn notfalls in Polizeigewahrsam zu nehmen, wenn er sich an das Annäherungsverbot weiterhin nicht halte.

Später sah ein Bekannter der Geschädigten den Dortmunder dennoch erneut vor dem Haus und nahm die Verfolgung auf - bis der Beschuldigte schließlich zu dem Polizeibeamten ins Auto sprang.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm den 32-jährigen Deutschen schließlich wie angekündigt in Gewahrsam und brachte ihn zur Wache nach Dülmen. Dabei leistete der Mann Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, versuchte zu flüchten und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell