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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Positiv auf Opiate verlief am Freitag (22.05.26)der freiwillige Drogenvortest eines 28-jährigen Autofahrers aus Dülmen. Gegen 09.40 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Hansestraße gestoppt. Aufgrund des Ergebnisses musste der Dülmener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.05.2026 – 10:26

    POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Einbruch in Gartenlaube

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Schapdettener Straße in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (20.05.26) und 8 Uhr am Donnerstag (21.05.26) brachen die Täter die Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

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