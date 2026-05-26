POL-COE: Coesfeld, Markt/ Münzautomat aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an den öffentlichen Toiletten des Coesfelder Rathauses den Münzautomaten der Männertoilette aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Samstag (23.05.26) und 5.55 Uhr am Montag (26.05.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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