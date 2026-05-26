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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Silberner Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz der Marienkapelle Visbeck hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (23.05.26) einen silbernen Mercedes beschädigt. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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