POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Silberner Mercedes beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz der Marienkapelle Visbeck hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (23.05.26) einen silbernen Mercedes beschädigt. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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