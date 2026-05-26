Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, B235/In den Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Dülmen war am Sonntag (24.05.) gegen 10:00 Uhr mit seinem Auto auf der B235 aus Richtung A43 kommend in Fahrtrichtung Senden unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug fuhr dabei soweit in seinen Fahrstreifen hinein, dass der Dülmener mit seinem Mercedes auf den Grünstreifen ausweichen musste und mit einem Leitpfosten kollidierte. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer des entgegenkommende Wagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es soll sich um einen hellen Pkw gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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