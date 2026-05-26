POL-COE: Nordkirchen, Schloss/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Freitag (22.05.26) einen grauen Cupra Ateca auf dem Parkplatz vom Schloss Nordkirchen aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr schlugen die Täter die hintere Seitenscheibe ein. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter keine Gegenstände. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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