POL-COE: Nordkirchen, Schloss/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein 68-jähriger Mann aus Dülmen war am Sonntag (24.05.) gegen 10:00 Uhr mit seinem Auto auf der B235 aus Richtung A43 kommend in Fahrtrichtung Senden unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug fuhr dabei soweit in seinen Fahrstreifen hinein, dass der Dülmener mit seinem Mercedes auf den Grünstreifen ausweichen musste und mit einem Leitpfosten ...

mehr