LPI-GTH: In Autowerkstatt eingedrungen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Jonastal. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kawasaki Motorrades befuhr die L3004 von Crawinkel in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fortfolgend im angrenzenden Straßengraben zu Fall. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde geborgen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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