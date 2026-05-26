LPI-GTH: In Autowerkstatt eingedrungen
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
In eine Autowerkstatt in der Bahnhofstraße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Offenbar durchsuchten der oder die Täter das Gebäudeinnere. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Beuteschaden. Der Sachverhalt wurde heute Morgen, gegen 03.50 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0128531/2026) entgegen. (jd)
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