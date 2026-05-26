Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schwimmbad

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In ein Schwimmbad im Schwimmbadweg drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Der oder die Täter verursachten Sachschaden in geschätzter Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 07.00 Uhr verübt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0128223/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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