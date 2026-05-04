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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einkaufswagen beschädigt geparkten Pkw - Verursacher flüchtet

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters am Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter schwarzer BMW 5er durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt, indem ein Einkaufswagen gegen die rechte Fahrzeugseite geschoben wurde. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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