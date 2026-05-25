Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

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Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 24.05.2026, 16.00 Uhr, bis 25.05.2026, 00.00 Uhr, ein E-Bike, welches vor einem Restaurant am Theaterplatz angeschlossen war. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein vollgefedertes, türkis-schwarzes Carbon-Mountainbike, der Marke 'Conway', Typ 'Xyron S 79 Fully' im Wert von ca. 2500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0127890/2026 entgegengenommen. (mwi)

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