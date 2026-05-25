Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Buchenau (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte beschädigten gestern, gegen 17.30 Uhr, vier Pkw, welche am Fahrbahnrand der Werrastraße parkten. Der oder die Täter zerkratzten die Fahrzeuge und verursachten einen Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0127890/2026 entgegengenommen. (mwi)

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