LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades in Ilmenau
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Durch einen unbekannten Täter wurde in der Zeit von Samstag, 23.05.2026 14:30 Uhr bis Sonntag, 24.05.2026, 01:45 Uhr ein Fahrrad (Herrenrad der Marke Haibike) vor der Mensa der technischen Universität in Ilmenau gestohlen. Das Fahrrad war mittels eines Seilschlosses gesichert, welches durch den Täter gewaltsam geöffnet wurde. Wer sachdienliche Hinweise zum besagten Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Telefonnummer: 03677/601124), Bezugsnummer 0127545/2026 zu melden. (STS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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