LPI-GTH: unbekannter Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurden durch eine bis dato unbekannte männliche Person (Personenbeschreibung: normale Statur, ca. 180cm groß, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, dunkle Haare) die Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen in der Mühlenstraße und der Oehrenstöcker Straße in Ilmenau beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 2000EUR. Trotz sofortiger, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zum besagten Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Telefonnummer: 03677/601124), Bezugsnummer 0127510/2026 zu melden. (STS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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