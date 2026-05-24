LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht
Gotha (ots)
Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 27-jähriger Gothaer mit seinem Pkw Peugeot die Salzgitterstraße. Hierbei kollidierte dieser mit zwei Fahrzeugen, wobei keine Personen verletzt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von deutlich über zwei Promille. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, beim Fahrer erfolgte eine Blutentnahme. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. (dg)
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