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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 27-jähriger Gothaer mit seinem Pkw Peugeot die Salzgitterstraße. Hierbei kollidierte dieser mit zwei Fahrzeugen, wobei keine Personen verletzt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von deutlich über zwei Promille. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, beim Fahrer erfolgte eine Blutentnahme. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. (dg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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