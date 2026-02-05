PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt vor Teppichverkäufern an Haustür

Neubrandenburg/Waren (ots)

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind derzeit aggressiv auftretende Teppichverkäufer unterwegs. In Neubrandenburg haben sie sich dreist und vehement den Zutritt in die Wohnung eines Seniorenpaars erzwungen und den beiden völlig minderwertige Teppiche zu hohen Preisen angedreht. Die Betrüger gaben vor, es handele sich um hochwertige Teppiche aus der Türkei.

Nun haben die Senioren mindestens 1000 Euro ausgegeben für Teppiche, die mutmaßlich nicht mal ein Viertel wert sind. Gestern erstatteten sie Anzeige, nachdem einem Familienangehörigen der Betrug auffiel.

Zu Wochenbeginn soll die Gruppe auch in Waren unterwegs gewesen sein. Hier nach jetziger Kenntnis ohne Erfolg. In Waren konnten die Betrüger von der Polizei angehalten und abgeprüft werden. Ob dieses Quartett ebenfalls in Neubrandenburg unterwegs war, müssen die laufenden Ermittlungen zeigen.

Die aktuelle Besetzung in den bekannten Fällen besteht aus zwei Männern und zwei Frauen. Die Männer hatten schwarze Haare und sehen optisch wie Mitte/Ende 30 aus. Die beiden Frauen, von denen eine deutlich jünger aussieht als die andere, haben beide zurückgesteckte lange Haare, die blond/dunkelblond sind.

Es könnten aber auch ganz andere Zusammensetzungen aktiv in der Region sein. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass die Teppichverkäufer auch über den Landkreis hinaus in MV ihr Unwesen treiben werden.

Warum solche Betrüger manchmal auf offene Ohren stoßen und Opfer finden? Weil sie wissen, dass gerade bei Senioren vermeintlich hochwertige Dinge wie Schmuck, Büchersammlungen oder eben Teppiche wie eine Art Investition des Ersparten in etwas "Sinnvolles" angesehen wird. Und weil Senioren häufiger bereit sind, sich für Haus oder Wohnung oder für sich selbst "etwas zu gönnen", was praktischerweise an der Haustür angeboten wird. Das wissen auch die Betrügerbanden und nutzen das schamlos aus.

Wir appellieren in diesem Zusammenhang vor allem an die Kinder und Enkel, bezüglich solcher Betrugs- und Wuchergeschäfte aufklärende Gespräche mit ihren Eltern bzw. Großeltern zu führen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

    POL-NB: PKW in Bus gerutscht

    Neubrandenburg (ots) - In Neubrandenburg ist in der Platanenstraße gegen 07:45 Uhr eine 26-jährige deutsche Autofahrerin auf der winterlichen Straße seitlich in einen ihr entgegenkommenden, mit Passagieren besetzten Stadtbus gerutscht. Verletzt wurde nach aktueller Kenntnis der Polizei niemand. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich des Unfallorts zu Einschränkungen, die etwa eine ...

    POL-NB: Raub in Greifswald - Polizei sucht Zeugen

    Greifswald (ots) - Am vergangenen Dienstagabend (03.02.2026), gegen 23:15 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf darüber informiert, dass ein 41-jähriger Mann in der Feldstraße in Greifswald von drei Tätern ausgeraubt und verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die drei Täter dem 41-Jährigen offenbar bis zu seiner Wohnanschrift gefolgt. Als dieser gegen 23:15 Uhr den Hausflur eines ...

    POL-NB: Brand eines PKW in Pasewalk

    Pasewalk (ots) - Am 05.02.2026 kam es gegen 03:00 Uhr in der Haußmannstraße in Pasewalk zum Brand eines PKW. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet in der Nacht ein VW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Vollbrand des Fahrzeugs wurde ein danebenstehender Mercedes-Transporter ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der VW ist jedoch vollständig ausgebrannt. Die ...

