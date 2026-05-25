LPI-GTH: betrunkener Autofahrer veliert Führerschein

Gotha (ots) - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 27-jähriger Gothaer mit seinem Pkw Peugeot die Salzgitterstraße. Hierbei kollidierte dieser mit zwei Fahrzeugen, wobei keine Personen verletzt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von deutlich über zwei Promille. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, beim Fahrer erfolgte eine ...

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