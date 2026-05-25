LPI-GTH: betrunkener Autofahrer veliert Führerschein
Ilmenau (ots)
Am Sonntagabend wurde gg. 21:30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße ein 51-jähriger Mazdafahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, das der Fahrer erheblich alkoholisiert war, ein Puste-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet, sein Führerschein wurde eingezogen und eine Anzeige gefertigt. (ef)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell