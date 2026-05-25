LPI-GTH: Angetrunken im Straßenverkehr unterwegs

Ilmenau (ots) - Am Sonntagabend wurde gg. 21:30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße ein 51-jähriger Mazdafahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, das der Fahrer erheblich alkoholisiert war, ein Puste-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet, sein Führerschein wurde eingezogen und eine Anzeige gefertigt. (ef) Rückfragen bitte an: ...

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