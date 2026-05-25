LPI-GTH: Angetrunken im Straßenverkehr unterwegs
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Ein 39-Jähriger wurde in der letzten Nacht, gegen 00.30 Uhr, mit seinem VW in der Bahnhofstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest bestätigte das Ergebnis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde gegen den VW-Fahrer eingeleitet. (mwi)
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