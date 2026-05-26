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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Gotha (ots)

Ein mittels Fahrradschloss gesichertes Fahrrad der Marke "Bulls" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte im Bereich eines Stausees zwischen Remstädt und Gotha. Das Beutegut hat die Farben Türkis, Weiß und Rot. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0128364/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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