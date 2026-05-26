PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots)

Offenbar nachdem er alkoholische Getränke konsumiert hatte, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer gestern Abend die Waldstraße. Auf der Straße vom Kickelhahn in Richtung Ilmenau verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruch in Schwimmbad

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - In ein Schwimmbad im Schwimmbadweg drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Der oder die Täter verursachten Sachschaden in geschätzter Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 07.00 Uhr verübt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Jonastal. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kawasaki Motorrades befuhr die L3004 von Crawinkel in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fortfolgend im angrenzenden Straßengraben zu Fall. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde geborgen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet

    Gotha (ots) - Ein mittels Fahrradschloss gesichertes Fahrrad der Marke "Bulls" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte im Bereich eines Stausees zwischen Remstädt und Gotha. Das Beutegut hat die Farben Türkis, Weiß und Rot. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0128364/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren