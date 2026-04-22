Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug steht quer

A9 Höhe Schleiz (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Dittersdorf.

Nach ersten Erkenntnissen steht hier ein Sattelzug quer über alle Fahrstreifen.

Aufgrund dessen ist die Richtungsfahrbahn voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren und eine Rettungsgasse zu bilden.

Es wird nachberichtet.

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