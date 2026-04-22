API-TH: Sattelzug steht quer
A9 Höhe Schleiz (ots)
Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Dittersdorf.
Nach ersten Erkenntnissen steht hier ein Sattelzug quer über alle Fahrstreifen.
Aufgrund dessen ist die Richtungsfahrbahn voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren und eine Rettungsgasse zu bilden.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
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