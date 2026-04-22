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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A4 bei Erfurt

A4 Höhe Erfurt-Ost (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (22.04.2026; 01:12 Uhr)

Durch den Verkehrsunfall am Stauende wurde der Fahrer des Kleintransporters tödlich verletzt. Der 52-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallstelle musste gereinigt werden. Dazu wurde eine Kehrmaschine benötigt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten konnten heute Morgen gegen 04:00 Uhr beendet und die Richtungsfahrbahn Frankfurt freigegeben werden.

Ein Stau auf der Autobahn stellt immer eine besondere Gefahrenquelle dar. Es ist sehr wichtig, dass Verkehrsteilnehmer immer aufmerksam und vorausschauend fahren, unabhängig von Tageszeit oder Witterungsverhältnissen.

Sollten sich erste Anzeichen von Müdigkeit, Unaufmerksamkeit oder mangelnder Konzentration anbahnen, wird zwingend eine angemessene Pause oder Unterbrechung der Fahrt empfohlen.

Durch stetig aufmerksames Fahren können plötzliche Veränderungen auf der Fahrbahn (z.B. Stau, Gegenstände oder Tiere auf der Fahrbahn) rechtzeitig erkannt werden.

Fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran und berücksichtigen Sie ausreichend Stecke für den Bremsweg. Bilden Sie eine Rettungsgasse und achten Sie darauf, dass diese auch nach längerer Wartezeit frei bleibt. Nicht selten eilen weitere Rettungskräfte und Abschleppdienste verzögert durch die Rettungsgasse.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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