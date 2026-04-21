Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schilderwagen fliegt über die Leitplanke

A9 Höhe Schleiz (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Schilderwagen auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Dittersdorf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der 65-jährige Fahrer eines Lkws aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem auf dem Standstreifen stehenden Schilderwagen eines Absicherungsunternehmens. Der Schilderwagen (Anhänger) schleuderte aufgrund des Aufpralls über die Leitplanke und kam in der angrenzenden Böschung zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Aufgrund der vorangegangenen gesundheitlichen Probleme wurde der 65-jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Berlin musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

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