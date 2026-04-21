Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw mit 1,8 Promille auf der Autobahn unterwegs

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Gestern Mittag geriet ein Sattelzug ins Visier eines Kontrollbeamten des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM). Aufgrund der auffällig unsicheren Fahrweise des Lkws erfolgte eine Kontrolle an einem Autohof an der Anschlussstelle Stadtroda. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei kam zur Unterstützung hinzu.

Im Führerhaus konnten mehrere leere Flaschen alkoholischer Getränke festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von ca. 1,8 Promille ans Tageslicht.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro festgelegt. Außerdem wurde eine Blutentnahme bei dem 41-jährigen Fahrer durchgeführt.

Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde eine Radkralle am Fahrzeug angebracht.

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