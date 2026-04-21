Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Honda-Fahrer prallt gegen Leitplanke

A71 Höhe Erfurt (ots)

Gestern Abend, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Binderleben. Der 58-jährige Fahrer eines Honda kam nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die rechte Schutzplanke und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Er streifte die mittlere Betongleitwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Schweinfurt für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

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