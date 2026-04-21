Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Blechteil auf der Autobahn sorgt für Verkehrsunfall - 2 Personen werden verletzt

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Gestern Vormittag war die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena Zentrum nach einem Verkehrsunfall kurzzeitig voll gesperrt. Ursächlich für den Verkehrsunfall war ein größeres Blechteil, welches auf dem linken Fahrstreifen lag. Drei Verkehrsteilnehmer erkannten die Gefahr rechtzeitig, sodass sie ihre Fahrzeuge jeweils bis zum Stillstand abbremsen konnten. Einem Nissan gelang dies nicht. Er fuhr von hinten auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf, sodass diese aufeinander geschoben wurden. Der Fahrer des Nissan und sein Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Gegen 11:20 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben.

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