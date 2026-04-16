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API-TH: Mit Sand beladener Sattelzug verunfallt durch Reifenplatzer und es kommt zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs auf beiden Richtungsfahrbahnen.

API-TH: Mit Sand beladener Sattelzug verunfallt durch Reifenplatzer und es kommt zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs auf beiden Richtungsfahrbahnen.
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A 38 Höhe Leinefelde-Worbis (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, kollidierte gegen 18:40 Uhr ein Sattelzug, welcher mit mehreren Tonnen Sand beladen war, auf der Bundesautobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Breitenworbis, mit der Mittelleitplanke und kippte um. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein Reifenplatzer auf der Fahrerseite der Sattelzugmaschine ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn nach links.

Der 62-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde hierbei lediglich leicht verletzt.

Ein Pkw, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrbahn befand, wurde durch aufgeschleuderte Trümmerteile an der Windschutzscheibe beschädigt.

Zudem wurde durch den Sattelzug die Mittelleitplanke an der Unfallstelle durchbrochen.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war daraufhin bis Donnerstag, den 16.04.2026, bis 04:00 Uhr gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Göttingen war daraufhin bis Donnerstag, den 16.04.2026, bis 03:00 Uhr gesperrt.

Aufgrund des entstandenen Leitplankenschadens an der Mittelleitplanke wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Beschädigungen auf 80 km/h reduziert und der linke Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen weiterhin gesperrt. Diese Beschränkung konnte am Donnerstag, den 16.04.2026, gegen 19:30 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
DCA
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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