Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei schwere Verkehrunfälle auf der Autobahn 4 bei Erfurt

Erfurt (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 4 Richtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Erfurt/Ost und Erfurt/West, ein schwerer Lkw Unfall. Infolge eines Pannen Lkws musste auf Höhe der Beschleunigungsspur des PWC Willroder Forst der Standstreifen und rechte Fahrstreifen mittels Schilderwagen gesperrt werden. Ein nachfolgender 69-jähriger deutscher Sattelzugfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Schilderwagen. Dadurch wurde der Unfallverusacher leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf 200.000,- Euro. Es bildete sich ein 2 km langer Rückstau. Das Rückstauende übersah kurz nach 23:00 Uhr ein Kleintransporterfahrer und kollidierte mit dem Heck eines Hängerzuges. Der Fahrzeugführer des Kleintransporters wurde durch die Kollision aus dem Führerhaus geschleudert. Ein Gutachter ist aktuell vor Ort im Einsatz. Die Bergungsarbeiten werden noch längere Zeit andauern. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf 100.000,- Euro. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Erfurt/Ost von der Autobahn abgeleitet. Es wird empfohlen, dass Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

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