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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (381) Abgelaufenes Kennzeichen führt zu Festnahmen - Schusswaffe und Drogen sichergestellt

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (20.04.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Gleißbühlstraße einen Pkw, der mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen geführt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung der drei Fahrzeuginsassen entdeckten die Beamten mehrere verbotene Waffen und Betäubungsmittel.

Beim Beifahrer, einem 39-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe, mehrere Pfeffersprays sowie eine nicht unerhebliche Menge Methamphetamin und stellten diese sicher.

Bei der Mitfahrerin, einer 24-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser, verbotenes Pfefferspray sowie ebenfalls Methamphetamin fest.

Der Fahrzeugführer, ein 35-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis für mehrere verbotene Substanzen. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für einen Pkw und führte das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Delikte. Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen die beiden tschechischen Staatsangehörigen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Sie werden im Laufe des heutigen Dienstags (21.04.2026) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Fahrzeugführer wurde nach der Blutentnahme wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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