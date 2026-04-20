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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (378) Brand eines Carports und zweier Fahrzeuge - Keine Verletzten

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Sonntagvormittag (19.04.2026) gerieten in Sugenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Carport und zwei Pkw in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 09:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über ein Feuer in der Friedhofstraße ein. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch standen bereits ein Carport und zwei Fahrzeuge in Vollbrand.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht möglich.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Erstellt durch: Michael Sebald

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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