Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (376) Frau bei Angriff schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Pappenheim (ots)

Ein 28-jähriger Mann soll am Sonntagmittag (19.04.2026) in Pappenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) eine Frau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Eine Zeugin verständigte gegen 11:30 Uhr die Integrierte Leitstelle (ILS), nachdem sie in der Deisingerstraße auf eine blutende 27-jährige Frau (ukrainisch) traf. Bei Eintreffen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Treuchtlingen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Verletzte zuvor von einem Bekannten, einem 28-jährigen Ukrainer, angegriffen worden sein könnte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in Tatortnähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand steht der Mann im Verdacht, seine Bekannte zuvor in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben.

Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist derzeit stabil.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Michael Sebald

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