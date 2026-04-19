Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (375) Sachbeschädigung durch Graffiti - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Erlangen (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zwei Tatverdächtige fest. Diese sollen in einem Erlanger Parkhaus mehrere Graffitis angebracht haben.

Gegen 20:20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in einem Parkhaus in der Schuhstraße auf einen 18-jährigen Mann (deutsch) und eine 17-jährige Jugendliche (deutsch) aufmerksam, die dort offenbar gerade mehrere sogenannte "Tags" anbrachten. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

Erstellt durch: Michael Sebald

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