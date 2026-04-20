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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (379) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.04.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (20.04.2026) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Ab etwa 18:45 Uhr sammelten sich unter dem Titel ""Freitheit"? Nur die Wahrheit macht uns frei" in der Spitze rund 75 Personen im Bereich des Jakobsplatzes. Zeitgleich formierten sich in der Nähe mehrere Gegenproteste, an denen in der Spitze bis zu 200 Personen teilnahmen. Die Polizei setzte Sperrgitter ein, um die Teilnehmer der opponierenden Versammlungen voneinander zu trennen.

Gegen 19:15 Uhr formierten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, der sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Ein Großteil der Gegendemonstranten beteiligte sich ebenfalls an angemeldeten Gegenaufzügen.

In der Karolinenstraße ließen sich einige Gegendemonstranten auf dem Boden nieder, um den Aufzug zu blockieren. Die Einsatzleitung der Polizei wertete dieses Geschehen als Versammlung und sprach die Teilnehmer mit entsprechenden Hinweisen an. Die Demonstranten wurden durch die Einsatzkräfte mehrfach aufgefordert, einen Teil der Aufzugstrecke freizumachen. Da die Teilnehmer diesen Aufforderungen nicht nachkamen, trugen die Polizisten mehrere Personen beiseite, sodass die Blockade schließlich umlaufen werden konnte. Kurz darauf ließen sich Teilnehmer des Gegenprotests entlang der Wegstrecke erneut in der Karolinenstraße zu einer Sitzblockade nieder. Diese Blockadeaktion konnte umlaufen werden.

Gegen 21:15 Uhr Uhr hatten die jeweiligen Leiter die Versammlungen für beendet erklärt. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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