PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (380) Wohnungsbrand in Schweinau - Eine Person verletzt

Nürnberg (ots)

Am frühen Montagabend (20.04.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau ein Feuer aus. Ein Mann zog sich hierbei Verletzungen zu.

Gegen 17:45 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lochnerstraße ein. Beim Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie der Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr stand die Wohnung im 5. OG bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehrkameraden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle, sodass das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindert werden konnte.

Der 93-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese selbstständig verlassen, erlitt jedoch eine behandlungsbedürftige Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die besagte Wohnung im 5. OG ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die Ursache für das Brandgeschehen ist bislang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 21:42

    POL-MFR: (379) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.04.2026

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (20.04.2026) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens. Ab etwa 18:45 Uhr sammelten sich ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:28

    POL-MFR: (378) Brand eines Carports und zweier Fahrzeuge - Keine Verletzten

    Neustadt an der Aisch (ots) - Am Sonntagvormittag (19.04.2026) gerieten in Sugenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Carport und zwei Pkw in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 09:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über ein Feuer in der Friedhofstraße ein. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:22

    POL-MFR: (377) Zeugenaufruf nach Einbruch in einen Verkaufsladen

    Rohr (ots) - Zwischen Freitagabend (17.04.2026) und Samstagmorgen (18.04.2026) brachen bislang Unbekannte in einen Verkaufsladen in Rohr-Ortsteil Gustenfelden (Landkreis Roth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 19:00 Uhr am Freitag und 06:30 Uhr am Samstag gewaltsam Zugang zum Gebäude in der Dorfstraße. Im Innenraum brachen sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren