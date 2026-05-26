Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Unfallgeschädigter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines beschädigten Fahrzeugs. Am Freitag (22.05.26) touchierte ein 82-jähriger Autofahrer beim Ausparken ein unbekanntes Fahrzeug. Das geschah gegen 11.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Schulstraße, als er aus einer Parklücke herausfahren wollte. Das beschädigte Auto stand ihm gegenüber. Im weiteren Verlauf beschädigte der Senior ein weiteres geparktes Auto, jedoch bekam der Fahrer das mit und stellte sich vor das Fahrzeug des 82-Jährigen. Die Polizei in Coesfeld bittet den Fahrer des ersten Autos, sich unter 02541-14201 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell