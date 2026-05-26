POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Einbruch in Geschäft
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Grete-Schött-Ring in ein Geschäft eingebrochen. Zwischen 18.15 Uhr am Samstag (23.05.26) und 8.45 Uhr am Dienstag (26.05.26) brachen die Täter die Tür auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell