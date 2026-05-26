POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots) - Bei einem Unfall auf dem Radweg entlang der Appelhülsener Straße verletzten sich am Samstag (23.05.) gegen 16:45 Uhr eine 38-jährige Nottulnerin und ein 46-jähriger Nottulner. Der Mann, der mit einem Pedelec unterwegs war, schob die Frau dabei mit der Hand an. Dabei gerieten die Fahrräder mit den Lenkern aneinander. Beide kamen zu Fall und ...

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