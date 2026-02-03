PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss

Alsdorf (ots)

Am 02.02.2026 führte eine Streife der PI Betzdorf gegen 16 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle mit einem PKW Ford durch. Dabei ergaben sich bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Frau räumte den Konsum verschiedener, u. a. auch sog. harter Betäubungsmittel ein, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

