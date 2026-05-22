Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit
Am Donnerstag stießen in Dunum zwei Autos zusammen. Ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Straße Spajeweg in Richtung Könisgweg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Audi einer 25-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
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