Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Am Donnerstag stießen in Dunum zwei Autos zusammen. Ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Straße Spajeweg in Richtung Könisgweg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Audi einer 25-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

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