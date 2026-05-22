PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Dunum - Nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Am Donnerstag stießen in Dunum zwei Autos zusammen. Ein 59 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Straße Spajeweg in Richtung Könisgweg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Audi einer 25-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren