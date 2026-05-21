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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Bereits am vergangenen Dienstag, zwischen 7.50 Uhr und 14.30 Uhr, stieß auf dem Parkplatz einer Berufsbildenden Schule im Leepenser Weg ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen weißen Seat Leon. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß im vorderen rechten Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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