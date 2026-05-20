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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Farbschmierereien

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Farbschmierereien

In der letzten Woche ist in Stedesdorf eine Holzhütte beschädigt worden. Unbekannte Täter beschmierten im Werdumer Kleiweg eine Holzwetterschutzhütte mit roter und schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Freitag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04971 926500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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