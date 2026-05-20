POL-AUR: Stedesdorf - Farbschmierereien

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Bauwagen aufgebrochen Unbekannte haben in Aurich einen Bauwagen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Bauwagen und öffneten im Anschluss mit einem Schlüssel einen danebenstehenden Baucontainer. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich ...

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