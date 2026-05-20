Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Stedesdorf - Farbschmierereien
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Stedesdorf - Farbschmierereien
In der letzten Woche ist in Stedesdorf eine Holzhütte beschädigt worden. Unbekannte Täter beschmierten im Werdumer Kleiweg eine Holzwetterschutzhütte mit roter und schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Freitag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04971 926500 zu melden.
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