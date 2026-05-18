Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus Spiekeroog - Toilettenhaus beschädigt Friedeburg - Auto landet auf dem Dach

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in Wittmund in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagabend. Die Täter verschafften sich in dieser Zeit gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Pellwormstraße und entwendeten unter anderem Bargeld und elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Spiekeroog - Toilettenhaus beschädigt

Ein öffentliches Toilettenhaus auf der Insel Spiekeroog wurde durch Unbekannte beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Freitag, zwischen 21 Uhr und 0:30 Uhr am Hauptstrand. Die Täter beschädigten das Toilettenhaus sowohl von innen als auch von außen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04976 706770 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auto landet auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Sonntagmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Die 27-jährige Frau aus Westerstede fuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Radarstraße in Richtung Brockzetel und beabsichtigte den vorausfahrenden Nissan Qashqai eines 60-jährigen Aurichers zu überholen. Während des Überholvorgangs bog der Nissan-Fahrer nach links in eine Feldzufahrt ab, woraufhin die Fahrzeuge kollidierten. Der Ford Fiesta überschlug sich infolge des Zusammenstoßes und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

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