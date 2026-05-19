Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bauwagen aufgebrochen Norden - Piratenfigur beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bauwagen aufgebrochen

Unbekannte haben in Aurich einen Bauwagen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Bauwagen und öffneten im Anschluss mit einem Schlüssel einen danebenstehenden Baucontainer. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Montag 7 Uhr auf einer Baustelle in der Dr.Heusler-Edenhuizen-Straße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Norden - Piratenfigur beschädigt

Eine lebensgroße Piratenfigur wurde am Sonntag in Norden beschädigt. Eine bislang unbekannte Person stieß die Figur, die vor einem Geschäft in der Straße Neuer Weg aufgestellt war, um. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18:20 Uhr und 19:20. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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