Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Auto auf Parkplatz beschädigt Aurich - Beschädigtes Auto gesucht Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Auto auf Parkplatz beschädigt

Zu einer möglichen Unfallflucht kam es am Freitag in Marienhafe. In der Zeit 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr wurde eine blaue Mercedes B-Klasse auf der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Aurich - Beschädigtes Auto gesucht

Am Montagmorgen kam es in Aurich zu einer Unfallflucht. Eine 45-jährige Frau beschädigte mit ihrem Auto einen auf dem Parkplatz einer Grundschule in der Straße Zum Haxtumerfeld abgestellten schwarzen Pkw. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der schwarze Pkw ist im Bereich der Fahrertür beschädigt worden. Zeugen oder der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs werden gebeten sich unter 04941 6060 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Beim Ein- oder Ausparken wurde bereits am 7. Mai zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr ein blauer Mercedes beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Hasseburger Straße in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 6060 entgegen.

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